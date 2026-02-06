Roche Aktie
Marktkap. 309,09 Mrd. EURKGV 20,28 Div. Rendite 2,99%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 410 Franken auf "Overweight" belassen. Der Wirkstoff Fenebrutinib sei Occrevus in der Wirksamkeit überlegen, schrieb James Gordon am Montag anlässlich detaillierter Studiendaten gegen Primär progrediente Multiple Sklerose (PPMS). Einige Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Leber dürften jedoch zurückbleiben. In anderer Hinsicht erscheine das Verträglichkeitsprofil aber ziemlich sauber./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Roche Overweight
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
410,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
356,40 CHF
|Abst. Kursziel*:
15,04%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
352,80 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
16,21%
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
347,88 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|08:16
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:16
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:16
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|Roche Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG