DAX 24.922 +0,8%ESt50 6.035 +0,6%MSCI World 4.541 +0,3%Top 10 Crypto 8,8955 +0,6%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 59.184 -0,8%Euro 1,1854 +0,3%Öl 67,59 -0,8%Gold 5.024 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Stellantis A2QL01 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Asiens Börsen in Grün, Nikkei mit Rekord -- Bayer erhält US-Freigabe für Herbizid Stryax -- Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD, Roche im Fokus
Top News
Dauerbrenner Edelmetalle: Erfahren Sie hier mehr, wie es 2026 weitergehen könnte! Dauerbrenner Edelmetalle: Erfahren Sie hier mehr, wie es 2026 weitergehen könnte!
Positiver Wochenauftakt: DAX setzt Stabilisierung fort - 25.000er-Marke im Blick Positiver Wochenauftakt: DAX setzt Stabilisierung fort - 25.000er-Marke im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Roche Aktie

Kaufen
Verkaufen
Roche Aktien-Sparplan
382,55 EUR -1,20 EUR -0,31 %
FSE
352,80 CHF -3,60 CHF -1,01 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 309,09 Mrd. EUR

KGV 20,28 Div. Rendite 2,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855167

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012032048

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RHHVF

Barclays Capital

Roche Overweight

08:16 Uhr
Roche Overweight
Aktie in diesem Artikel
Roche AG (Genussschein)
382,55 EUR -1,20 EUR -0,31%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 410 Franken auf "Overweight" belassen. Der Wirkstoff Fenebrutinib sei Occrevus in der Wirksamkeit überlegen, schrieb James Gordon am Montag anlässlich detaillierter Studiendaten gegen Primär progrediente Multiple Sklerose (PPMS). Einige Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Leber dürften jedoch zurückbleiben. In anderer Hinsicht erscheine das Verträglichkeitsprofil aber ziemlich sauber./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Roche Overweight

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
410,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
356,40 CHF		 Abst. Kursziel*:
15,04%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
352,80 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
16,21%
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
347,88 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

08:16 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:16 Roche Overweight Barclays Capital
02.02.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
02.02.26 Roche Kaufen DZ BANK
02.02.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

dpa-afx MS-Kandidaten Roche-Aktie: Wirksamkeit von Fenebrutinib in Studie nachgewiesen Roche-Aktie: Wirksamkeit von Fenebrutinib in Studie nachgewiesen
finanzen.net Börse Zürich: Schlussendlich Gewinne im SMI
finanzen.net Freitagshandel in Zürich: SLI letztendlich mit Zuschlägen
finanzen.net STOXX 50 aktuell: Schlussendlich Pluszeichen im STOXX 50
finanzen.net Roche Aktie News: Anleger schicken Roche am Freitagnachmittag ins Minus
finanzen.net SMI-Handel aktuell: SMI am Nachmittag im Plus
finanzen.net Freitagshandel in Zürich: SLI am Nachmittag in der Gewinnzone
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 legt am Freitagnachmittag zu
finanzen.net Börse Zürich: SMI schwächelt
Roche Holding AG Roche’s fenebrutinib is the first investigational medicine in over a decade that reduces disability progression in primary progressive multiple sclerosis (PPMS)
Benzinga Roche Sees Steady 2026 Growth As Key Drugs Post Double-Digit Gains
Roche Holding AG [Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR] Roche reports strong 2025 results with 7% sales growth
Zacks Roche Reports Upbeat Efficacy Data From Phase II Obesity Study
Roche Holding AG [Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR] Roche announces positive Phase II results for its dual GLP-1/GIP receptor agonist CT-388 in people living with obesity
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Micron Technology, Roche and UnitedHealth
RTE.ie Severance costs hit profits at Irish arm of Roche
Zacks Top Stock Reports for Micron Technology, Roche & UnitedHealth
RSS Feed
Roche AG (Genussschein) zu myNews hinzufügen