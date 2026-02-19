DAX 25.102 +0,2%ESt50 6.082 +0,4%MSCI World 4.527 +0,0%Top 10 Crypto 8,6270 +1,3%Nas 22.683 -0,3%Bitcoin 56.936 +0,1%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,46 -0,7%Gold 5.042 +0,9%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 58 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Analyst Luke Sergott in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu einigen Konferenzen mit Verantwortlichen des Diagnostikspezialisten in New York. Der Fokus habe auf dem Ausblick, der Konkurrenz durch Tuberkulose-Tests von Roche und fehlenden Kommentaren zu jüngsten Berichten über Übernahmeinteresse gelegen. Zu letzteren sei weiter nichts gesagt worden. Die Suche nach einem neuen Chef gehe unbeirrt weiter und mache Fortschritte./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 14:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 11:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
QIAGEN N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
41,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
41,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu QIAGEN N.V.

14:56 QIAGEN Overweight Barclays Capital
19.02.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
12.02.26 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.26 QIAGEN Hold Deutsche Bank AG
06.02.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

