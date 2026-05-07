NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Intesa Sanpaolo nach Quarrtalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Dank eines höheren Handelsergebnisses und einer überraschend niedrigen Risikovorsorge liege der berichtete Nettogewinn der Bank klar über der Konsensschätzung, schrieb Pablo de la Torre Cuevas am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 07:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 07:28 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
7,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
5,80 €
|Abst. Kursziel*:
20,65%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
5,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,73%
|
Analyst Name:
Pablo de la Torre Cuevas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|14:51
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:51
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
