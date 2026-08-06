Barclays Capital

Henkel vz Equal Weight

14:51 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die erste Jahreshälfte sei durchaus überzeugend gewesen, schrieb Warren Ackerman am Donnerstag nach dem Zwischenbericht. Die Düsseldorfer müssten aber noch unter Beweis stellen, dass ihr Portfolioumbau eine höhere Bewertung rechtfertige./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG