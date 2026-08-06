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Symbol HENOF

Barclays Capital

Henkel vz Equal Weight

14:51 Uhr
Henkel vz Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
79,72 EUR 0,26 EUR 0,33%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die erste Jahreshälfte sei durchaus überzeugend gewesen, schrieb Warren Ackerman am Donnerstag nach dem Zwischenbericht. Die Düsseldorfer müssten aber noch unter Beweis stellen, dass ihr Portfolioumbau eine höhere Bewertung rechtfertige./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

Zusammenfassung: Henkel vz. Equal Weight

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
80,14 €		 Abst. Kursziel*:
6,06%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
79,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,62%
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
74,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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14:51 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
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08:01 Henkel vz. Neutral UBS AG
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