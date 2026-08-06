Henkel vz. Aktie
Marktkap. 30,69 Mrd. EURKGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die erste Jahreshälfte sei durchaus überzeugend gewesen, schrieb Warren Ackerman am Donnerstag nach dem Zwischenbericht. Die Düsseldorfer müssten aber noch unter Beweis stellen, dass ihr Portfolioumbau eine höhere Bewertung rechtfertige./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Equal Weight
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
80,14 €
|Abst. Kursziel*:
6,06%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
79,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,62%
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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