Henkel vz. Aktie
79,64 EUR +0,18 EUR +0,23 %
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Marktkap. 30,69 Mrd. EURKGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
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Henkel vz Buy
12:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
79,64 EUR 0,18 EUR 0,23%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Buy" belassen. das operative Halbjahresergebnis habe über dem Konsens gelegen, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
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Zusammenfassung: Henkel vz. Buy
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
76,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
79,70 €
|Abst. Kursziel*:
-4,64%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
79,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,57%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
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|UBS AG
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|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|14:51
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|13:06
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
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