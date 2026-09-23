UBS AG

Tesla Neutral

14:11 Uhr

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla mit einem Kursziel von 385 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Seine Schätzung von 470.000 ausgelieferten Fahrzeugen im dritten Quartal liege über der Konsensprognose, aber fünf beziehungsweise ein Prozent unter den Werten aus dem Vorjahr und Vorquartal, schrieb Joseph Spak am Mittwochabend. Einen großen Einfluss auf den Aktienkurs sollten die Absatzzahlen nicht haben, da die Anleger sich zunehmend weniger für das traditionelle Geschäft mit Elektroautos interessierten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 22:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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