Tesla Aktie
Marktkap. 1,31 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
AI Analyse
Tesla Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla mit einem Kursziel von 385 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Seine Schätzung von 470.000 ausgelieferten Fahrzeugen im dritten Quartal liege über der Konsensprognose, aber fünf beziehungsweise ein Prozent unter den Werten aus dem Vorjahr und Vorquartal, schrieb Joseph Spak am Mittwochabend. Einen großen Einfluss auf den Aktienkurs sollten die Absatzzahlen nicht haben, da die Anleger sich zunehmend weniger für das traditionelle Geschäft mit Elektroautos interessierten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 22:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: John Keeble/Getty Images
Zusammenfassung: Tesla Neutral
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 385,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 380,12
|Abst. Kursziel*:
1,28%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 377,04
|Abst. Kursziel aktuell:
2,11%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 402,14
*zum Zeitpunkt der Analyse
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