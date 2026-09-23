DAX 25.367 -0,2%ESt50 6.291 -0,1%MSCI World 4.933 -0,1%Top 10 Crypto 11,13 -0,1%Nas 26.936 -1,1%Bitcoin 73.598 -0,7%Euro 1,1372 -0,1%Öl 105,3 +2,2%Gold 4.281 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Tesla Aktie

Kaufen
Verkaufen
Tesla Aktien-Sparplan
331,40 EUR -2,15 EUR -0,64 %
STU
377,04 USD -1,81 USD -0,48 %
vorbörslich
BTT
finanzen.net zero
Tesla jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 1,31 Bio. EUR

KGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1CX3T

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US88160R1014

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TSLA

AI Analyse

UBS AG

Tesla Neutral

14:11 Uhr
Tesla Neutral
Aktie in diesem Artikel
Tesla
331,40 EUR -2,15 EUR -0,64%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla mit einem Kursziel von 385 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Seine Schätzung von 470.000 ausgelieferten Fahrzeugen im dritten Quartal liege über der Konsensprognose, aber fünf beziehungsweise ein Prozent unter den Werten aus dem Vorjahr und Vorquartal, schrieb Joseph Spak am Mittwochabend. Einen großen Einfluss auf den Aktienkurs sollten die Absatzzahlen nicht haben, da die Anleger sich zunehmend weniger für das traditionelle Geschäft mit Elektroautos interessierten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 22:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: John Keeble/Getty Images

Zusammenfassung: Tesla Neutral

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 385,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 380,12		 Abst. Kursziel*:
1,28%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 377,04		 Abst. Kursziel aktuell:
2,11%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 402,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

14:11 Tesla Neutral UBS AG
04.09.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
27.08.26 Tesla Kaufen DZ BANK
19.08.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Tesla

dpa-afx Busan-Abkommen US-Regierung verkündet verlängerte Zollpause zu Trumps Treffen mit Xi US-Regierung verkündet verlängerte Zollpause zu Trumps Treffen mit Xi
finanzen.net Tesla-Aktie nach enttäuschendem Cybercab-Debüt: Warum Anleger die Robotaxi-Story hinterfragen sollten
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Kaufsignal oder Modellrechnung? Warum ein Analyst eine Kursverdopplung der Intel-Aktie für möglich hält
finanzen.net Tesla Aktie News: Tesla am Mittwochabend stärker
finanzen.net Tesla Aktie News: Tesla macht am Nachmittag Boden gut
finanzen.net NVIDIA-Aktie: Was Jensen Huangs erwartete Teilnahme am Trump-Xi-Staatsbankett für Anleger bedeutet
finanzen.net S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tesla von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Aktien von Tesla und SpaceX uneinheitlich: Morgan Stanley sieht Synergien - lohnt sich der Einstieg für Anleger?
MotleyFool SpaceX Stock Is Sliding. Should You Buy the Dip?
Benzinga New Patent Shows You May Be Able to Put a TV in the Hood of Ford's $30,000 Tesla Cybertruck Rival
Benzinga Elon Musk's SpaceX Gets Rare Access to Classified US Space Tracking Data For 'Internal Use' — Competitors Cry Foul Over Stargaze Advantage: Report
MotleyFool SpaceX and Nvidia Just Deepened Their Compute Alliance. 1 Stock Offers Far Greater Upside Before 2028.
MotleyFool The Retail Investor Fleecing Marches On: Another 319 Million SpaceX Shares Unlock Today, Sept. 24
Benzinga SPCX CEO Elon Musk Backs Cathie Wood’s Bullish AI Call: Real GDP Growth Could Blow Past 7%-8%
MotleyFool This Semiconductor Stock Could Be a Better Way to Invest in AI and Satellites Than SpaceX
MotleyFool Here's What a $1,000 Investment in SpaceX Stock Could Be Worth in 5 Years
RSS Feed
Tesla zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.