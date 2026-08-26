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DZ BANK

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Tesla von 385 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Robotaxi-Fortschritte und das Abonnentenwachstum im Bereich Full Self Driving (FSD) lieferten Kaufargumente, schrieb Markus Leistner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. "Nach den ersten vollkommen unüberwachten Robotaxi-Fahrten in Austin, Dallas und Houston wurde der Service nun erfolgreich in Miami, Orlando und Tampa gestartet", schrieb der Analyst. Die Ausweitung auf die Bundesstaaten Arizona und Nevada sei in Planung und bestätige die positiven Fortschritte auf dem Weg zu einem autonomen Ride-Hailing-Dienst. Er verwies zudem auf die steigende Akzeptanz für FSD in Europa und auf eine erwartete Zulassung in China./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 14:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Kaufen

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Analyst Name:
Markus Leistner 		KGV*:
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*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

16:11 Tesla Kaufen DZ BANK
19.08.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Tesla Neutral UBS AG
03.08.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
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