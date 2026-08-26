Tesla Aktie
Marktkap. 1,19 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
AI Analyse
Tesla Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Tesla von 385 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Robotaxi-Fortschritte und das Abonnentenwachstum im Bereich Full Self Driving (FSD) lieferten Kaufargumente, schrieb Markus Leistner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. "Nach den ersten vollkommen unüberwachten Robotaxi-Fahrten in Austin, Dallas und Houston wurde der Service nun erfolgreich in Miami, Orlando und Tampa gestartet", schrieb der Analyst. Die Ausweitung auf die Bundesstaaten Arizona und Nevada sei in Planung und bestätige die positiven Fortschritte auf dem Weg zu einem autonomen Ride-Hailing-Dienst. Er verwies zudem auf die steigende Akzeptanz für FSD in Europa und auf eine erwartete Zulassung in China./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 14:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Tesla Kaufen
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 350,34
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 352,35
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Markus Leistner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 402,14
*zum Zeitpunkt der Analyse
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