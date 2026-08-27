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BMW Aktie

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AI Analyse

Bernstein Research

BMW Outperform

08:01 Uhr
BMW Outperform
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
60,36 EUR 0,80 EUR 1,34%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Stephen Reitman sieht in Presseberichten über das immense Interesse am neuen, in China gebauten iX3 der neuen Plattform Neue Klasse ein zart flackerndes Lichtlein am Ende des Tunnels, wie er am Donnerstag schrieb. Er verwies auch auf eine leicht optimistische Aussage des Chefs der größten Händlergruppe China Meidong Auto Holding./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 17:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KENCKOphotography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Outperform

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
60,32 €		 Abst. Kursziel*:
35,94%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
60,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,85%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,39 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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