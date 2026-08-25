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AI Analyse

UBS AG

Gerresheimer Neutral

12:56 Uhr
Gerresheimer Neutral
Aktie in diesem Artikel
Gerresheimer AG
26,04 EUR 0,68 EUR 2,68%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Spezialverpackungshersteller habe sich im ersten Geschäftsquartal auf den Free Cashflow konzentriert und die operativen Ergebniserwartungen daher verfehlt, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag nach den Zahlen. Er hob zudem die gestiegenen Verbindlichkeiten hervor./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 08:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Zusammenfassung: Gerresheimer Neutral

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
26,12 €		 Abst. Kursziel*:
9,11%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
26,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,45%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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