Gerresheimer Aktie
Marktkap. 883,53 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0LD6E
ISIN DE000A0LD6E6
Symbol GRRMF
AI Analyse
Gerresheimer Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Spezialverpackungshersteller habe sich im ersten Geschäftsquartal auf den Free Cashflow konzentriert und die operativen Ergebniserwartungen daher verfehlt, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag nach den Zahlen. Er hob zudem die gestiegenen Verbindlichkeiten hervor./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 08:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Zusammenfassung: Gerresheimer Neutral
|Unternehmen:
Gerresheimer AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
28,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
26,12 €
|Abst. Kursziel*:
9,11%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
26,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,45%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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