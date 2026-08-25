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Symbol DLVHF

AI Analyse

Bernstein Research

Delivery Hero Outperform

09:26 Uhr
Delivery Hero Outperform
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferant habe besser abgeschnitten als erwartet und in der Folge die Ziele für das Geschäftsjahr erhöht, schrieb Annick Maas in ihrer ersten Einschätzung am Donnerstag. Sie rechnet allerdings damit, dass die Übernahme durch Uber den Aktienkurs von Delivery Hero bestimmt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 06:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 06:22 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
41,50 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
37,28 €		 Abst. Kursziel*:
11,32%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
37,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,68%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

09:26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
09:06 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
25.07.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
21.07.26 Delivery Hero Equal Weight Barclays Capital
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