Delivery Hero Aktie
Marktkap. 11,33 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
AI Analyse
Delivery Hero Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferant habe besser abgeschnitten als erwartet und in der Folge die Ziele für das Geschäftsjahr erhöht, schrieb Annick Maas in ihrer ersten Einschätzung am Donnerstag. Sie rechnet allerdings damit, dass die Übernahme durch Uber den Aktienkurs von Delivery Hero bestimmt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 06:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 06:22 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
41,50 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
37,28 €
|Abst. Kursziel*:
11,32%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
37,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,68%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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