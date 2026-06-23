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UBS AG

Delivery Hero Buy

08:11 Uhr
Delivery Hero Buy
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Nach eigenen Daten der UBS sei der Marktanteil der Tochter Baemin in Südkorea im Mai gegenüber dem Vormonat leicht gesunken, wogegen der von Konkurrent Coupang ein wenig gestiegen sei, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer Einschätzung vom Dienstagnachmittag. Berichte über mögliche Kaufinteressenten für Baemin zeigten, dass der Essenslieferdienst weiterhin etliche Optionen zur vom Management angestrebten Wertsteigerung für die Aktionäre habe./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 16:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
35,52 €		 Abst. Kursziel*:
26,69%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
35,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,19%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:11 Delivery Hero Buy UBS AG
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01.06.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
28.05.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.05.26 Delivery Hero Buy UBS AG
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