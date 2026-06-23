Delivery Hero Aktie
Marktkap. 11,08 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Nach eigenen Daten der UBS sei der Marktanteil der Tochter Baemin in Südkorea im Mai gegenüber dem Vormonat leicht gesunken, wogegen der von Konkurrent Coupang ein wenig gestiegen sei, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer Einschätzung vom Dienstagnachmittag. Berichte über mögliche Kaufinteressenten für Baemin zeigten, dass der Essenslieferdienst weiterhin etliche Optionen zur vom Management angestrebten Wertsteigerung für die Aktionäre habe./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
35,52 €
|Abst. Kursziel*:
26,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
35,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,19%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,95 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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