DAX 26.319 +0,7%ESt50 6.524 +0,3%MSCI World 5.008 +0,7%Top 10 Crypto 8,2260 +0,0%Nas 26.691 +1,3%Bitcoin 56.168 +0,1%Euro 1,1559 +0,0%Öl 83,55 +1,3%Gold 4.342 %
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Daimler Truck mit Gewinneinbruch -- Gold, Allianz, SK hynix, AMD, SpaceX, LANXESS, Alphabet, Rheinmetall im Fokus
Top News
KW 32 am Kryptomarkt: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt KW 32 am Kryptomarkt: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt
BSW-Umfrage: Was ist Ihre wesentliche Motivation beim Kauf strukturierter Wertpapiere?  BSW-Umfrage: Was ist Ihre wesentliche Motivation beim Kauf strukturierter Wertpapiere? 
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

VINCI Aktie

Kaufen
Verkaufen
VINCI Aktien-Sparplan
126,35 EUR -0,05 EUR -0,04 %
STU
125,75 EUR -1,50 EUR -1,18 %
GVIE
finanzen.net zero
VINCI jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 70,3 Mrd. EUR

KGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 867475

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000125486

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VCISF

DZ BANK

VINCI Kaufen

07.08.26
VINCI Kaufen
Aktie in diesem Artikel
VINCI
126,35 EUR -0,05 EUR -0,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vinci nach Zahlen von 150 auf 145 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Infrastrukturkonzern habe im ersten Halbjahr die Erwartungen geschlagen, schrieb Matthias Volkert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gru?nde dafu?r sieht er unter anderem in Energieprojekten und in Sachen Preissetzungsmacht. Positiv erwähnte er die Erweiterung des Londoner Gatwick-Flughafens um eine weitere Rollbahn, die ab 2030 bis zu 100.000 Flugbewegungen mehr pro Jahr möglich mache./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 17:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 17:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vinci

Zusammenfassung: VINCI Kaufen

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
125,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
126,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthias Volkert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
148,39 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VINCI

07.08.26 VINCI Kaufen DZ BANK
03.08.26 VINCI Buy UBS AG
03.08.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 VINCI Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu VINCI

finanzen.net EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net VINCI-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli
TraderFox Big Call: Lockheed Martin, Da Vinci, Safran und Travelers.
TraderFox Big-Call Depotupdate: Amazon pulverisiert die Erwartungen und überzeugt mit dynamischem Cloud-Wachstum - Diese 4 Dauerläufer bieten sich jetzt für einen Einstieg mit einem Hebelderivat an!
dpa-afx VINCI-Aktie springt an: Mischkonzern steigert Umsatz und Gewinn wie erwartet - Prognose bestätigt
dpa-afx ROUNDUP: Vinci steigert Umsatz und Gewinn - Prognose bestätigt - Aktie legt zu
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Vinci auf 'Outperform' - Ziel 145 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 10 Jahren eingebracht
Zacks Can da Vinci 5 Drive Intuitive Surgical's Next Multi-Year Upgrade Cycle?
Zacks CONMED Expands AirSeal Robotic Solution for da Vinci 5 Hex Cannula
Zacks ISRG Growth Story Hinges on Da Vinci 5, Ion and Recurring Revenue
Zacks Can ISRG's da Vinci 5 Momentum Sustain Procedure and Utilization Gains?
Benzinga Onconetix Stock Skyrockets After Realbotix Ships Vinci-Equipped Robot To Ericsson
Zacks ISRG's da Vinci Gains FDA Nod for Cardiac Surgery: TAM Growth Ahead?
Zacks Intuitive Surgical Poised for Growth in 2026 on da Vinci 5 Momentum
Benzinga Vinci Compass Investments Earnings Review: Q4 Summary
RSS Feed
VINCI zu myNews hinzufügen