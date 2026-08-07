VINCI Aktie
Marktkap. 70,3 Mrd. EURKGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vinci nach Zahlen von 150 auf 145 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Infrastrukturkonzern habe im ersten Halbjahr die Erwartungen geschlagen, schrieb Matthias Volkert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gru?nde dafu?r sieht er unter anderem in Energieprojekten und in Sachen Preissetzungsmacht. Positiv erwähnte er die Erweiterung des Londoner Gatwick-Flughafens um eine weitere Rollbahn, die ab 2030 bis zu 100.000 Flugbewegungen mehr pro Jahr möglich mache./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 17:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 17:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vinci
Zusammenfassung: VINCI Kaufen
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
125,80 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
126,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthias Volkert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
148,39 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VINCI
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|03.08.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|03.08.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|30.07.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|16.03.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|05.02.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|23.09.08
|VINCI verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|03.08.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.