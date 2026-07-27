VINCI Aktie
Marktkap. 66,16 Mrd. EURKGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Das französische Infrastruktur-Unternehmen habe auf ganzer Linie die Erwartungen übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine abgeschwächte Verkehrsprognose für das Konzessionsgeschäft sei zwar nicht erfreulich, aber auch keine Überraschung./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:04 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: VINCI Outperform
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
145,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
122,20 €
|Abst. Kursziel*:
18,66%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
120,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,73%
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
147,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|16.03.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|05.02.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|23.09.08
|VINCI verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|03.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
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|22.04.26
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