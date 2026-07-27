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VINCI Aktie

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Marktkap. 66,16 Mrd. EUR

KGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
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RBC Capital Markets

VINCI Outperform

21:26 Uhr
VINCI Outperform
Aktie in diesem Artikel
VINCI
120,10 EUR 1,55 EUR 1,31%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Das französische Infrastruktur-Unternehmen habe auf ganzer Linie die Erwartungen übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine abgeschwächte Verkehrsprognose für das Konzessionsgeschäft sei zwar nicht erfreulich, aber auch keine Überraschung./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:04 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: VINCI Outperform

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
145,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
122,20 €		 Abst. Kursziel*:
18,66%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
120,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,73%
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
147,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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