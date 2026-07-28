Visa Aktie
Marktkap. 599,48 Mrd. EURKGV 33,81 Div. Rendite 0,69%
WKN A0NC7B
ISIN US92826C8394
Symbol V
Visa Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Visa von 395 auf 412 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Daniel Perlin erkennt es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zwar an, dass die Fußball-Weltmeisterschaft im vergangenen Quartal maßgeblich zum Gesamtwachstum im Bereich mit Mehrwertdienstleistungen (VAS) beigetragen hat. Er wies aber zugleich darauf hin, dass das Management das Wachstum auch in der Breite hervorgehoben habe. Dies deute auf ein widerstandsfähiges Konsumentenverhalten in den USA hin./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 22:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 22:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Olga Kolos / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Visa Outperform
|Unternehmen:
Visa Inc.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 412,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 369,74
|Abst. Kursziel*:
11,43%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 369,59
|Abst. Kursziel aktuell:
11,47%
|
Analyst Name:
Daniel Perlin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 425,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
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