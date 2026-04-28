WKN A0NC7B

ISIN US92826C8394

Symbol V

UBS AG

Visa Buy

15:41 Uhr
Visa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Visa nach Zahlen von 390 auf 410 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Timothy Chiodo zog in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein Fazit des zweiten Geschäftsquartals, nach dem der Kreditkartenanbieter seine diesjährigen Umsatz- und Gewinnziele angehoben habe. Visa sei für das zweite Halbjahr und darüber hinaus gut aufgestellt./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Visa Buy

Unternehmen:
Visa Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 410,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 309,30		 Abst. Kursziel*:
32,56%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 335,34		 Abst. Kursziel aktuell:
22,26%
Analyst Name:
Timothy Chiodo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 410,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Visa Inc.

12:56 Visa Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.04.26 Visa Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Visa Buy UBS AG
21.01.26 Visa Kaufen DZ BANK
26.11.25 Visa Buy Jefferies & Company Inc.
