KION GROUP Aktie
Marktkap. 5,68 Mrd. EURKGV 38,88 Div. Rendite 0,91%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Kion nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Warenlagerlogistik habe auftragsseitig positiv überrascht sowie mit dem Umsatz und dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen erfüllt, schrieb Sven Weier am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Buy
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
68,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
44,28 €
|Abst. Kursziel*:
53,57%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
43,09 €
|Abst. Kursziel aktuell:
57,81%
|
Analyst Name:
Sven Weier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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