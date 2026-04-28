UBS AG

KION GROUP Buy

12:11 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Kion nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Warenlagerlogistik habe auftragsseitig positiv überrascht sowie mit dem Umsatz und dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen erfüllt, schrieb Sven Weier am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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