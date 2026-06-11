HUGO BOSS Aktie
Marktkap. 2,52 Mrd. EURKGV 10,00 Div. Rendite 0,11%
WKN A1PHFF
ISIN DE000A1PHFF7
Symbol HUGPF
HUGO BOSS Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hugo Boss bei einem unveränderten fairen Wert von 42 Euro je Aktie von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Das freiwillige Übernahmeangebot der Frasers Group für den Modekonzern sei keine große Überraschung, schrieb Thomas Maul zu seiner neuen Einstufung am Freitag. Trotz Übernahme- und Restrukturierungsstory sei das Aufwärtspotenzial begrenzt./rob/ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 13:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 14:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HUGO BOSS Halten
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
39,79 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
39,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thomas Maul
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HUGO BOSS AG
|15:11
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|15:11
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|13.04.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|10.03.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|18.01.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|28.09.22
|HUGO BOSS Reduce
|Baader Bank
|05.05.21
|HUGO BOSS Verkaufen
|DZ BANK
|15:11
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG