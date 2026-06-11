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HUGO BOSS Aktie

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HUGO BOSS Aktien-Sparplan
39,55 EUR -0,06 EUR -0,15 %
STU
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HUGO BOSS jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 2,52 Mrd. EUR

KGV 10,00 Div. Rendite 0,11%
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WKN A1PHFF

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ISIN DE000A1PHFF7

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Symbol HUGPF

DZ BANK

HUGO BOSS Halten

15:11 Uhr
HUGO BOSS Halten
Aktie in diesem Artikel
HUGO BOSS AG
39,55 EUR -0,06 EUR -0,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hugo Boss bei einem unveränderten fairen Wert von 42 Euro je Aktie von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Das freiwillige Übernahmeangebot der Frasers Group für den Modekonzern sei keine große Überraschung, schrieb Thomas Maul zu seiner neuen Einstufung am Freitag. Trotz Übernahme- und Restrukturierungsstory sei das Aufwärtspotenzial begrenzt./rob/ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 13:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 14:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HUGO BOSS Halten

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
39,79 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
39,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HUGO BOSS AG

15:11 HUGO BOSS Halten DZ BANK
11.06.26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
10.06.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.05.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
06.05.26 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
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Nachrichten zu HUGO BOSS AG

dpa-afx Angebot voraus HUGO BOSS-Aktie mit Kurssprung: Großaktionär plant Milliardenübernahme des Modekonzerns HUGO BOSS-Aktie mit Kurssprung: Großaktionär plant Milliardenübernahme des Modekonzerns
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht am Donnerstagnachmittag Zuschläge
TraderFox Stocks in Action: RWE, ASML, BASF, Porsche, HUGO BOSS.
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagmittag mit Zuschlägen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Hugo Boss gestützt von Frasers-Offerte - Preis wohl unattraktiv
finanzen.net MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HUGO BOSS von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX beginnt Handel im Plus
EQS Group EQS-Adhoc: HUGO BOSS AG: HUGO BOSS informiert über unabgestimmtes freiwilliges Übernahmeangebot der Frasers Group plc
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RTE.ie Frasers Group launches €2bn takeover offer for Hugo Boss
BBC Mike Ashley's Frasers offers £1.73bn to buy all of Hugo Boss
EQS Group EQS-Adhoc: HUGO BOSS AG: HUGO BOSS informs about unsolicited voluntary takeover offer by Frasers Group plc
Financial Times Mike Ashley’s Frasers offers to buy Hugo Boss in €2.7bn deal
EQS Group EQS-WpÜG: Takeover Offer / Target company: Hugo Boss AG; Bidder: Frasers Group plc
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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