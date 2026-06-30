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UBS AG

HUGO BOSS Neutral

08:06 Uhr
HUGO BOSS Neutral
Aktie in diesem Artikel
HUGO BOSS AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hugo Boss von 36,30 auf 38,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Modekonzern agiere in einem zunehmend schwierigen Geschäftsumfeld, schrieb Robert Krankowski am Mittwoch in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen am 4. August. Der Druck auf die europäischen Verbraucher dürfte zunehmend sichtbar werden. Eine negative Überraschung sei möglich und eine Einengung der Jahreszielspannen nach unten zunehmend wahrscheinlich. Indes hätten die Fundamentaldaten angesichts des Übernahmeinteresses von Großaktionär Frasers an Bedeutung für den Anlagehintergrund verloren./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 19:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HUGO BOSS Neutral

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
38,60 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
37,78 €		 Abst. Kursziel*:
2,17%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
37,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,44%
Analyst Name:
Robert Krankowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,12 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HUGO BOSS AG

08:06 HUGO BOSS Neutral UBS AG
01.07.26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
22.06.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.06.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
11.06.26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
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