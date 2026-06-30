HUGO BOSS Aktie
Marktkap. 2,54 Mrd. EURKGV 10,00 Div. Rendite 0,11%
WKN A1PHFF
ISIN DE000A1PHFF7
Symbol HUGPF
HUGO BOSS Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hugo Boss von 36,30 auf 38,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Modekonzern agiere in einem zunehmend schwierigen Geschäftsumfeld, schrieb Robert Krankowski am Mittwoch in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen am 4. August. Der Druck auf die europäischen Verbraucher dürfte zunehmend sichtbar werden. Eine negative Überraschung sei möglich und eine Einengung der Jahreszielspannen nach unten zunehmend wahrscheinlich. Indes hätten die Fundamentaldaten angesichts des Übernahmeinteresses von Großaktionär Frasers an Bedeutung für den Anlagehintergrund verloren./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 19:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HUGO BOSS Neutral
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
38,60 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
37,78 €
|Abst. Kursziel*:
2,17%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
37,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,44%
|
Analyst Name:
Robert Krankowski
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,12 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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