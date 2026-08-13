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Symbol ADYYF

AI Analyse

UBS AG

Adyen BV Parts Sociales Buy

10:11 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adyen von 1350 auf 1400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der schwachen Stimmung seien die Ergebnisse des Zahlungsabwicklers solide gewesen, schrieb Justin Forsythe am Freitag im Nachgang der Halbjahreszahlen. Er bekräftigte seine grundsätzliche Kaufempfehlung, hält Chancen und Risiken aktuell aber eher für ausgeglichen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 02:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
1.400,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.077,80 €		 Abst. Kursziel*:
29,89%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.075,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,16%
Analyst Name:
Justin Forsythe 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.345,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

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10:11 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
08:01 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
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