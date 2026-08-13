UBS AG

Adyen BV Parts Sociales Buy

10:11 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adyen von 1350 auf 1400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der schwachen Stimmung seien die Ergebnisse des Zahlungsabwicklers solide gewesen, schrieb Justin Forsythe am Freitag im Nachgang der Halbjahreszahlen. Er bekräftigte seine grundsätzliche Kaufempfehlung, hält Chancen und Risiken aktuell aber eher für ausgeglichen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 02:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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