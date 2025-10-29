DAX24.274 ±-0,0%Est505.724 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,41 +2,7%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.028 +0,1%Euro1,1636 -0,1%Öl64,26 -0,3%Gold4.017 +2,0%
Solides Ergebnis

Adyen-Aktie mit kräftigem Kurssprung: Zahlungsdienstleister wächst etwas stärker als erwartet

29.10.25 09:30 Uhr
Adyen-Aktie weit im Plus: Zahlungsdienstleister übertrifft Wachstumserwartungen leicht | finanzen.net

Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen hat im dritten Quartal etwas mehr als von Experten erwartet erlöst.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adyen B.V. Parts Sociales
1.600,00 EUR 149,00 EUR 10,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Umsatz sei bereinigt um Währungseffekte um etwas mehr als ein Fünftel auf rund 598 Millionen Euro gestiegen, teilte das im EuroStoxx 50 gelistete Unternehmen am Mittwoch in Amsterdam mit. Die von Bloomberg erfassten Experten hatten mit einem Anstieg auf rund 589 Millionen Euro gerechnet.

Gewinnziffern zum dritten Quartal veröffentlichte Adyen wie üblich nicht. Der Konzern bestätigte zudem die Umsatzprognose für 2025. Demnach soll der Erlös im Gesamtjahr in etwa so stark steigen wie in den ersten sechs Monaten. Bis Ende Juni war der Umsatz bereinigt um Währungseffekte um 21 Prozent gestiegen.

Im kommenden Jahr will Adyen in der Tendenz etwas stärker wachsen. Der Umsatz soll im niedrigen bis mittleren Zwanzig-Prozentbereich zulegen. Zudem soll dann die Marge gemessen am Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf mehr als 50 Prozent steigen. Im ersten Halbjahr 2025 hatte der Wert bei 50 Prozent gelegen. Die 2026er-Prognose ist für Analysten keine Überraschung. Die von Bloomberg befragten Experten rechnen bisher im Schnitt mit einem Wachstum von 23 Prozent und einer operativen Marge von 55 Prozent.

Adyen wurde 2006 gegründet und profitiert vom Boom bei Zahlungen mit Karten in Geschäften und dem stark anziehenden Onlinehandel. Zu den Kunden zählen unter anderem Booking.com, Delivery Hero, eBay, easyJet, Spotify und Zalando.

/zb/lew/mis

An der EURONEXT notiert die Adyen-Aktie zeitweise 9,19 Prozent stärker bei 1.582,00 Euro.

AMSTERDAM (dpa-AFX)

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

