AT&T-Aktie gewinnt: Umsatz legt zu - Weniger neue Mobilfunkverträge als erwartet
Der US-Telekomkonzern AT&T hat im vierten Quartal trotz eines zunehmenden Wettbewerbs den Umsatz gesteigert.
Der Konzern setzte dabei auf Sonderangebote und Bündelpakete. In den drei Monaten bis Ende Dezember entschieden sich netto rund 421.000 neue Kunden für einen Mobilfunkvertrag, wie der Konkurrent von Verizon und der Telekom-Tochter T-Mobile US am Mittwoch in Dallas mitteilte. Dies ist weniger, als von Experten erwartet wurde. Im Geschäft mit Glasfaseranschlüssen wurden mit 283.000 jedoch mehr neue Verträge abgeschlossen als gedacht. Für die Aktie geht es im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise um 2,3 Prozent auf 23,60 US-Dollar nach oben.
Der Umsatz stieg im vierten Quartal um 3,6 Prozent auf 33,5 Milliarden US-Dollar (rund 28,1 Mrd Euro). Analysten hatte hier mit weniger gerechnet. Unter dem Strich verdiente AT&T mit 4,2 Milliarden Dollar etwas weniger als die 4,4 Milliarden ein Jahr zuvor. Der um Sonderfaktoren bereinigte Gewinn je Aktie übertraf mit 52 Cent die Markterwartungen klar./err/tav/jha/
DALLAS (dpa-AFX)
