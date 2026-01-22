DAX24.856 +1,2%Est505.956 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -1,6%Nas23.436 +0,9%Bitcoin76.422 +0,4%Euro1,1745 -0,1%Öl64,64 +0,4%Gold4.953 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Carl Zeiss Meditec 531370 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trumps Zollwende: DAX letztlich stärker -- Wall Street beendet Handel im Plus -- BASF verzeichnet Gewinnrückgang -- ASML, Moderna, DroneShield, VW, Ubisoft, Novo Nordisk, GameStop, D-Wave im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie im Fokus: Warum neue Kühltechnik den KI-Sektor unter Druck setzen könnte NVIDIA-Aktie im Fokus: Warum neue Kühltechnik den KI-Sektor unter Druck setzen könnte
Jim Cramer warnt vor riskanter Börsenrally: Diese Aktien sollten Anleger lieber meiden Jim Cramer warnt vor riskanter Börsenrally: Diese Aktien sollten Anleger lieber meiden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Langzeitinvestment

Bitcoin-Erfolgsgeschichten: Wie frühe Investoren zu Milliardären wurden

23.01.26 03:15 Uhr
Bitcoin-Milliardäre durch HODL: So machten frühe Investoren riesige Gewinne | finanzen.net

Die spektakulärsten Gewinne am Bitcoin-Markt stammen nicht von aktiven Tradern. Sondern von jenen, die jahrelang nichts taten - und damit alles richtig machten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Strategy (ex MicroStrategy)
138,65 EUR -1,65 EUR -1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
70.946,6777 CHF 363,2204 CHF 0,51%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
76.421,8172 EUR 322,9288 EUR 0,42%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
66.532,9972 GBP 279,3108 GBP 0,42%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
89.756,3847 USD 313,0941 USD 0,35%
Charts|News

• Die größten Bitcoin-Gewinne stammen von Langzeithaltern, nicht von aktiven Tradern
• Frühe Wallets aus 2009 bis 2012 verwandelten minimale Einsätze in Milliardenvermögen
• Zwischen zwei und vier Millionen frühe Bitcoins wurden nie bewegt

Die frühen Wale: Milliardengewinne aus den Anfangsjahren

Wie aus einem Beitrag von BTC-ECHO vom 30. Dezember 2025 hervorgeht, stammen die wohl beeindruckendsten Bitcoin-Gewinne aller Zeiten von Wallets aus den Jahren 2009 bis 2012. Diese Adressen wurden durch Mining oder frühe Käufe gefüllt, als ein Bitcoin kaum mehr wert war als eine Tasse Kaffee. Viele dieser Coins wurden seither nie bewegt - kein Verkauf, kein Rebalancing, keine Profitmitnahme.

Das prominenteste Beispiel ist Satoshi Nakamoto selbst. Die geschätzten 1,1 Millionen BTC des Bitcoin-Erfinders sind seit 2010 unberührt und heute über 96 Milliarden US-Dollar wert. Ähnlich verhält es sich mit anderen frühen Wallets: Bestände von 10.000 bis 80.000 BTC aus dem Jahr 2011, ursprünglich erworben für unter 10.000 US-Dollar, haben sich in Vermögen von bis zu 7 Milliarden US-Dollar verwandelt. Insgesamt schlummern laut BTC-ECHO zwischen zwei und vier Millionen frühe Bitcoins unberührt auf Wallets - Hunderte Milliarden an Buchgewinnen aus quasi null Investition.

Strategy: Der größte institutionelle Langzeithalter

Während die frühen Wale aus einer anderen Ära stammen, steht ein Name für den größten institutionellen Bitcoin-Trade der Moderne: Michael Saylor. Seit 2020 kauft sein Unternehmen Strategy (ehemals MicroStrategy) aggressiv Bitcoin, teils mit Fremdkapital, teils gegen den Spott der Finanzwelt. Saylor erlebte alles: Euphorie, Crashs, Buchverluste in Milliardenhöhe und öffentliche Zweifel an seiner Strategie. Doch er verkaufte nicht - stattdessen verdoppelte er seinen Einsatz.

Wie aus SEC-Meldungem hervorgeht, hält Strategy mittlerweile 709.715 BTC (Stand 22.01.2026), erworben für insgesamt 53,924 Milliarden US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 75.979 US-Dollar pro Bitcoin. Bei einem Kurs von rund 89.500 US-Dollar sitzt das Unternehmen auf einem unrealisierten Gewinn von etwa 17.7 Prozent. Parallel dazu hat Strategy eine Cash-Reserve von 2,25 Milliarden US-Dollar aufgebaut, um auch längere Phasen der Volatilität durchstehen zu können, ohne Bestände verkaufen zu müssen.

Die seltene Kunst des Nichtstuns

Nicht alle großen Bitcoin-Wale halten bis in alle Ewigkeit. Einige der beeindruckendsten Gewinne stammen laut BTC-ECHO von jenen, die tatsächlich verkauft haben - nicht aus Panik, sondern nach Plan. Diese Anleger stiegen früh ein, realisierten nahe Allzeithochs teilweise Gewinne und diversifizierten in Immobilien, Unternehmen oder Stiftungen. Sie zeigen, dass auch Disziplin beim Ausstieg Teil einer erfolgreichen Strategie sein kann.

Ob frühe Miner, institutionelle Investoren oder antizyklische Schnäppchenjäger - alle erfolgreichen Bitcoin-Wale teilen eine Eigenschaft: einen extrem langen Zeithorizont. Keiner von ihnen verließ sich auf Indikatoren oder kurzfristige Narrative. Sie ignorierten Schlagzeilen, überstanden Crashs und widerstanden dem Drang, ständig zu handeln. Dass diese Strategie weiterhin Anhänger findet, zeigen aktuelle On-Chain-Daten: Laut dem Analyseunternehmen Santiment haben Wale allein zwischen dem 17. Dezember 2025 und Anfang Januar 2026 insgesamt 56.227 BTC zu ihren Beständen hinzugefügt.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Strategy (ex MicroStrategy) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Strategy (ex MicroStrategy)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Strategy (ex MicroStrategy)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com

Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)

DatumRatingAnalyst
11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
11.12.2015Microstrateg a BuyMizuho
DatumRatingAnalyst
28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
19.10.2015Microstrateg a HoldLake Street
31.10.2012Microstrateg a neutralROTH Capital Partners, LLC
30.10.2012Microstrateg a neutralUBS AG
31.07.2012Microstrateg a neutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.03.2005Update Microstrategy Inc.: SellWedbush Morgan
09.02.2005Update Microstrategy Inc.: SellDeutsche Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Strategy (ex MicroStrategy) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen