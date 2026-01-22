DAX24.856 +1,2%Est505.956 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -1,6%Nas23.436 +0,9%Bitcoin76.422 +0,4%Euro1,1745 -0,1%Öl64,64 +0,4%Gold4.953 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Carl Zeiss Meditec 531370 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trumps Zollwende: DAX letztlich stärker -- Wall Street beendet Handel im Plus -- BASF verzeichnet Gewinnrückgang -- ASML, Moderna, DroneShield, VW, Ubisoft, Novo Nordisk, GameStop, D-Wave im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie im Fokus: Warum neue Kühltechnik den KI-Sektor unter Druck setzen könnte NVIDIA-Aktie im Fokus: Warum neue Kühltechnik den KI-Sektor unter Druck setzen könnte
Jim Cramer warnt vor riskanter Börsenrally: Diese Aktien sollten Anleger lieber meiden Jim Cramer warnt vor riskanter Börsenrally: Diese Aktien sollten Anleger lieber meiden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
BYD zieht vorbei

Tesla-Aktie im Fokus: HSBC bleibt nach schwachen Auslieferungen vorsichtig

23.01.26 03:15 Uhr
NASDAQ-Titel Tesla-Aktie unter Druck: HSBC sieht nach Q4-Zahlen weiter Gegenwind | finanzen.net

Tesla lieferte im vierten Quartal 2025 weniger Fahrzeuge aus als erwartet. HSBC-Analyst Michael Tyndall sieht weiterhin Gegenwind für den Elektroautobauer und bekräftigt seine vorsichtige Einschätzung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BYD Co. Ltd.
11,01 EUR 0,01 EUR 0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HSBC Holdings plc
14,26 EUR 0,12 EUR 0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
380,20 EUR 10,45 EUR 2,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• HSBC-Analyst Michael Tyndall bestätigt seine "Reduce"-Einstufung für die Tesla-Aktie
• Q4-Auslieferungen sanken um etwa 16 Prozent sowohl im Jahres- als auch im Quartalsvergleich
• BYD überholte Tesla erstmals als weltgrößter Elektroautohersteller

Wer­bung

HSBC bekräftigt Verkaufsempfehlung mit Kursziel von 131 US-Dollar

HSBC-Analyst Michael Tyndall bestätigte am 4. Januar 2026 seine Einstufung der Tesla-Aktie auf "Reduce" mit einem Kursziel von 131 US-Dollar. Die Einschätzung erfolgte nach Veröffentlichung der Auslieferungszahlen für das vierte Quartal 2025. Wie aus einem Bericht von Insider Monkey vom 6. Januar 2026 hervorgeht, lagen die 418.000 ausgelieferten Fahrzeuge 3,7 Prozent unter dem Visible-Alpha-Konsens und 5,2 Prozent unter den hauseigenen Prognosen der Bank.

Die Zahlen entsprechen einem Rückgang von rund 16 Prozent sowohl im Jahres- als auch im Quartalsvergleich. HSBC führt die Schwäche auf mehrere Faktoren zurück: das Auslaufen der Elektrofahrzeug-Steuergutschrift in den USA zum 30. September 2025, schwache Absätze in Europa sowie einen rückläufigen Absatz in China. Laut Tyndall konnten auch die günstigeren Standard-Modelle die Lücke nicht schließen.

BYD überholt Tesla als weltgrößter Elektroautobauer

Die Quartalszahlen markieren einen historischen Wendepunkt. Wie Tesla am 2. Januar 2026 in einer offiziellen Mitteilung bekannt gab, belief sich die Gesamtzahl der Auslieferungen für das Jahr 2025 auf rund 1,64 Millionen Fahrzeuge - ein Rückgang von 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit verzeichnete der Konzern das zweite Jahr in Folge einen Absatzrückgang.

Wer­bung

Gleichzeitig meldete der chinesische Konkurrent BYD in einer Mitteilung an die Hongkonger Börse vom 2. Januar 2026 einen Absatz von 2,26 Millionen reinen Elektrofahrzeugen für das Jahr 2025. Damit überholte BYD Tesla erstmals als weltweit größten Hersteller von Elektrofahrzeugen. Laut Daten der European Automobile Manufacturers Association (ACEA) sanken die Tesla-Zulassungen in der EU in den ersten elf Monaten des Jahres 2025 um rund 39 Prozent, während BYD in derselben Region ein Plus von 240 Prozent verzeichnete.

Energiespeichergeschäft als Lichtblick - Analysten bleiben gespalten

HSBC zeigte sich laut Insider Monkey skeptisch hinsichtlich der Wachstumstreiber für Tesla angesichts des zunehmenden Wettbewerbs und der Regionalisierung des Marktes. Der globale Markt für batterieelektrische Fahrzeuge werde regionaler, die US-Nachfrage stagniere und der Wettbewerb in Europa und China nehme zu. In Europa werde Tesla voraussichtlich weiter Marktanteile verlieren.

Ein positives Signal lieferte das Energiespeichergeschäft. Tesla setzte im vierten Quartal 2025 Energiespeicherprodukte mit einer Kapazität von 14,2 Gigawattstunden ab - ein neuer Rekord, der die Konsensschätzungen um 4,7 Prozent und die HSBC-Prognose um 7,5 Prozent übertraf. Zudem produzierte Tesla im vierten Quartal rund 434.000 Fahrzeuge, etwa 16.000 mehr als ausgeliefert wurden. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen mit einer Belebung der Nachfrage im ersten Quartal 2026 rechnet. Tesla wird die Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2025 am 28. Januar 2026 veröffentlichen.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com, Nadezda Murmakova / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
22.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
15.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
06.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
05.01.2026Tesla SellUBS AG
05.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.01.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
29.12.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
22.12.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
19.12.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
15.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
03.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
01.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
23.10.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
05.01.2026Tesla SellUBS AG
05.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen