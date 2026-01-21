Tesla Aktie
Marktkap. 1,19 Bio. EURKGV 198,13 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tesla von 350 auf 360 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Dan Levy bevorzugt in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick auf die Berichtssaison weiterhin Autobauer vor Zulieferern. Er rechnet mit einem durchwachsenen vierten Quartal und gedämpften Prognosen für 2026, was eine vergleichsweise schwache Gesamttendenz der Branchenaktien zur Folge haben könne. Unter den Autobauern bevorzugt er GM vor Ford. Das Tesla-Kursziel erhöhte er im Zuge einer Szenarioanalyse für das Jahr 2030./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 11:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 11:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 360,00
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
$ 431,44
|Abst. Kursziel*:
-16,56%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
$ 436,00
|Abst. Kursziel aktuell:
-17,43%
|
Analyst Name:
Dan Levy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 336,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Tesla
|15:26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|29.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|22.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.12.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|15:26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.