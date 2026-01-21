Barclays Capital

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tesla von 350 auf 360 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Dan Levy bevorzugt in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick auf die Berichtssaison weiterhin Autobauer vor Zulieferern. Er rechnet mit einem durchwachsenen vierten Quartal und gedämpften Prognosen für 2026, was eine vergleichsweise schwache Gesamttendenz der Branchenaktien zur Folge haben könne. Unter den Autobauern bevorzugt er GM vor Ford. Das Tesla-Kursziel erhöhte er im Zuge einer Szenarioanalyse für das Jahr 2030./tih/bek

