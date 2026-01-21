DAX 24.840 +1,1%ESt50 5.955 +1,2%MSCI World 4.490 +0,5%Top 10 Crypto 11,98 +2,3%Nas 23.367 +0,6%Bitcoin 76.057 -0,6%Euro 1,1722 +0,3%Öl 64,21 -1,7%Gold 4.838 +0,1%
Trumps Zollwende: DAX stärker -- Wall Street steigt -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- ASML, Moderna, DroneShield, VW, Bayer, Ubisoft, Novo Nordisk, GameStop, D-Wave im Fokus
VW-Aktie klettert: Automobile-Sparte übertrifft Prognose bei Cashflow und Liquidität deutlich
Darum geben die Ölpreise etwas nach
Tesla Aktie

371,40 EUR +3,10 EUR +0,84 %
STU
436,00 USD +4,52 USD +1,05 %
BTT
Marktkap. 1,19 Bio. EUR

KGV 198,13 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T

ISIN US88160R1014

Symbol TSLA

15:26 Uhr
Tesla
371,40 EUR 3,10 EUR 0,84%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tesla von 350 auf 360 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Dan Levy bevorzugt in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick auf die Berichtssaison weiterhin Autobauer vor Zulieferern. Er rechnet mit einem durchwachsenen vierten Quartal und gedämpften Prognosen für 2026, was eine vergleichsweise schwache Gesamttendenz der Branchenaktien zur Folge haben könne. Unter den Autobauern bevorzugt er GM vor Ford. Das Tesla-Kursziel erhöhte er im Zuge einer Szenarioanalyse für das Jahr 2030./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 11:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 11:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 360,00
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
$ 431,44		 Abst. Kursziel*:
-16,56%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
$ 436,00		 Abst. Kursziel aktuell:
-17,43%
Analyst Name:
Dan Levy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 336,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

15:26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
15.01.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
06.01.26 Tesla Verkaufen DZ BANK
05.01.26 Tesla Sell UBS AG
05.01.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu Tesla

finanzen.net Analystencheck Rivian-Aktie: Morgan Stanley bleibt bei Underweight-Einstufung Rivian-Aktie: Morgan Stanley bleibt bei Underweight-Einstufung
finanzen.net Ryanair-Aktie im Blick: Schlagabtausch mit Tesla-Chef Musk wird zur Werbekampagne
UBS Tesla Inc – Konter zur Wochenmitte
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Diese Elektroauto-Aktien haben sich 2025 mehr gelohnt als Tesla-Aktien
finanzen.net Tesla Aktie News: Tesla am Abend fester
dpa-afx Tesla weist Berichte über deutlichen Stellenabbau in Deutschland zurück - Aktie höher
dpa-afx ROUNDUP: Rund 1.700 weniger Beschäftigte - Tesla: Normale Schwankung
finanzen.net Tesla Aktie News: Tesla am Mittwochnachmittag im Aufwind
Deutsche Welle Elon Musk mulls buying Ryanair amid spat with airline boss
Deutsche Welle China's BYD overtakes Tesla as world's top EV seller
Deutsche Welle Elon Musk mulls buying Ryanair amid spat with airline boss
Deutsche Welle China's BYD overtakes Tesla as world's top EV seller
Benzinga Gary Black Saya Tesla Investors Will Demand Earnings Turn Positive &#39;At Some Point&#39;
Deutsche Welle Elon Musk mulls buying Ryanair amid spat with airline boss
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Tesla, Ford and General Motors
Benzinga Elon Musk&#39;s Tesla Cuts Gigafactory Berlin Workforce Despite Denials: Report
