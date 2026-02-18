Rio Tinto Aktie
Marktkap. 132,4 Mrd. EURKGV 8,48 Div. Rendite 6,57%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto nach Zahlen mit einem Kursziel von 6100 Pence auf "Sector Perform" belassen. Das operative Jahresergebnis des Bergbaukonzerns habe leicht unter seiner Prognose und dem Konsens gelegen, die Investitionsausgaben dagegen darüber, schrieb Ben Davis am Donnerstag. Auch die Nettoverschuldung sei stärker als prognostiziert gestiegen. Eine Wiederaufnahme der abgebrochenen Fusionsgespräche mit Glencore hält Davis unter bestimmten Bedingungen in diesem Jahr durchaus für möglich./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:00 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Rio Tinto Sector Perform
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
61,00 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
81,01 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
70,76 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ben Davis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
66,87 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
