DAX 23.541 -0,2%ESt50 5.746 -0,1%MSCI World 4.356 -0,2%Top 10 Crypto 9,5560 +4,3%Nas 22.312 -1,8%Bitcoin 63.109 +3,1%Euro 1,1469 -0,4%Öl 100,2 -1,6%Gold 5.093 +0,0%
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX leichter -- Adobe sucht neuen Chef - Zahlen übertreffen Erwartungen -- Porsche, Allianz, Mercedes-Benz, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Hold-Note für Brenntag SE-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG Hold-Note für Brenntag SE-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
Zalando-Analyse: Aktie von UBS AG mit Buy bewertet Zalando-Analyse: Aktie von UBS AG mit Buy bewertet
RWE Aktie

Kaufen
Verkaufen
RWE Aktien-Sparplan
56,62 EUR +1,32 EUR +2,39 %
STU
Marktkap. 40,37 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712

ISIN DE0007037129

Symbol RWNFF

Deutsche Bank AG

RWE Buy

12:11 Uhr
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
56,62 EUR 1,32 EUR 2,39%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat RWE mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die fundamental stärkste Anlagegeschichte im Energiesektor habe Bestand, schrieb Olly Jeffery in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Jahreszahlen hätten die Erwartungen übertroffen, und die neuen mittel- bis langfristigen Ziele entsprächen weitgehend den Markterwartungen. Üblicherweise plane das Unternehmen konservativ - dies dürfte auch für die aktuellen Ziele gelten. Die erhofften neuen Ankündigungen zu Rechenzentren habe es nicht gegeben./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
55,46 €		 Abst. Kursziel*:
-0,83%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
56,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,86%
Analyst Name:
Olly Jeffery 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

