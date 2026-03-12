Deutsche Bank AG

RWE Buy

12:11 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat RWE mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die fundamental stärkste Anlagegeschichte im Energiesektor habe Bestand, schrieb Olly Jeffery in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Jahreszahlen hätten die Erwartungen übertroffen, und die neuen mittel- bis langfristigen Ziele entsprächen weitgehend den Markterwartungen. Üblicherweise plane das Unternehmen konservativ - dies dürfte auch für die aktuellen Ziele gelten. Die erhofften neuen Ankündigungen zu Rechenzentren habe es nicht gegeben./gl/ag

