RWE Aktie
Marktkap. 40,37 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat RWE mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die fundamental stärkste Anlagegeschichte im Energiesektor habe Bestand, schrieb Olly Jeffery in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Jahreszahlen hätten die Erwartungen übertroffen, und die neuen mittel- bis langfristigen Ziele entsprächen weitgehend den Markterwartungen. Üblicherweise plane das Unternehmen konservativ - dies dürfte auch für die aktuellen Ziele gelten. Die erhofften neuen Ankündigungen zu Rechenzentren habe es nicht gegeben./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RWE Buy
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
55,46 €
|Abst. Kursziel*:
-0,83%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
56,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,86%
|
Analyst Name:
Olly Jeffery
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|12:11
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|12:11
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|12:11
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|05.02.24
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.21
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|12.03.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research