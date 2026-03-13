ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Puma anlässlich der UBS Global Consumer & Retail Conference in New York mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Neutral" belassen. Die Gespräche mit dem Management hätten sich vor allem um die ermutigenden Anzeichen einer positiven Trendwende beim Sportartikel-Hersteller gedreht, schrieb Robert Krankowski am Sonntagabend. Die Unternehmensleitung habe den Ausblick auf 2026 bekräftigt./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 22:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
23,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
21,95 €
|Abst. Kursziel*:
4,78%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
21,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,98%
|
Analyst Name:
Robert Krankowski
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PUMA SE
|10:21
|PUMA Neutral
|UBS AG
|09.03.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|05.03.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|02.03.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
