PUMA Aktie

Marktkap. 3,18 Mrd. EUR

WKN 696960

ISIN DE0006969603

Symbol PMMAF

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Puma anlässlich der UBS Global Consumer & Retail Conference in New York mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Neutral" belassen. Die Gespräche mit dem Management hätten sich vor allem um die ermutigenden Anzeichen einer positiven Trendwende beim Sportartikel-Hersteller gedreht, schrieb Robert Krankowski am Sonntagabend. Die Unternehmensleitung habe den Ausblick auf 2026 bekräftigt./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 22:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PUMA SE

Zusammenfassung: PUMA Neutral

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
21,95 €		 Abst. Kursziel*:
4,78%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
21,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,98%
Analyst Name:
Robert Krankowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

10:21 PUMA Neutral UBS AG
09.03.26 PUMA Halten DZ BANK
05.03.26 PUMA Outperform Bernstein Research
02.03.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
27.02.26 PUMA Neutral UBS AG
mehr Analysen

