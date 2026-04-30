Douglas Aktie
Marktkap. 1,08 Mrd. EURKGV 7,55 Div. Rendite 0,00%
WKN BEAU1Y
ISIN DE000BEAU1Y4
Symbol DOUDF
Douglas Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Douglas nach Eckdaten zum zweiten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Adam Cochrane wies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf eine hohe Wertminderung hin und darauf, dass sich die Kosmetikkette vorsichtiger zum Umsatz im Geschäftsjahr geäußert habe. Der Experte prognostizierte daher Druck auf den Aktienkurs, hält aber grundsätzlich an der Kaufempfehlung fest./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lma_ss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Douglas Buy
|Unternehmen:
Douglas AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
10,20 €
|Abst. Kursziel*:
56,86%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
10,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
59,05%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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