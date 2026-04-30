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Symbol DOUDF

Deutsche Bank AG

Douglas Buy

16:16 Uhr
Douglas Buy
Aktie in diesem Artikel
Douglas AG
10,06 EUR 0,04 EUR 0,40%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Douglas nach Eckdaten zum zweiten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Adam Cochrane wies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf eine hohe Wertminderung hin und darauf, dass sich die Kosmetikkette vorsichtiger zum Umsatz im Geschäftsjahr geäußert habe. Der Experte prognostizierte daher Druck auf den Aktienkurs, hält aber grundsätzlich an der Kaufempfehlung fest./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lma_ss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Douglas Buy

Unternehmen:
Douglas AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,20 €		 Abst. Kursziel*:
56,86%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
10,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
59,05%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Douglas AG

16:16 Douglas Buy Deutsche Bank AG
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