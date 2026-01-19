Douglas Aktie
Marktkap. 1,29 Mrd. EURKGV 7,55 Div. Rendite 0,00%
WKN BEAU1Y
ISIN DE000BEAU1Y4
Symbol DOUDF
Douglas Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Douglas mit einem Kursziel von 12,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Margendruck habe im ersten Geschäftsquartal angehalten, schrieb Yashraj Rajani am Montagmorgen nach Zahlen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 08:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Douglas AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
12,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
11,42 €
|Abst. Kursziel*:
9,46%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
11,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,21%
|
Analyst Name:
Yashraj Rajani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Douglas AG
|08:01
|Douglas Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Douglas Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.13
|Douglas verkaufen
|Independent Research GmbH
|05.12.12
|Douglas verkaufen
|Frankfurter Tagesdienst
|04.12.12
|Douglas verkaufen
|National-Bank AG
|19.11.12
|Douglas reduce
|Commerzbank Corp. & Markets
|16.10.12
|Douglas underperform
|Cheuvreux SA
|08:01
|Douglas Neutral
|UBS AG
|19.12.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|15.05.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|26.03.25
|Douglas Neutral
|UBS AG