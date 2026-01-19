DAX 24.959 -1,3%ESt50 5.926 -1,7%MSCI World 4.508 +0,0%Top 10 Crypto 12,20 -2,3%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.843 -2,1%Euro 1,1679 +0,3%Öl 63,92 -0,4%Gold 4.720 +1,1%
Zollsorgen im Grönland-Streit: DAX erneut mit Verlusten erwartet - unter der 25.000er-Marke
Douglas Aktie

11,24 EUR -0,36 EUR -3,10 %
STU
Marktkap. 1,29 Mrd. EUR

KGV 7,55 Div. Rendite 0,00%
WKN BEAU1Y

ISIN DE000BEAU1Y4

Symbol DOUDF

UBS AG

Douglas Neutral

08:01 Uhr
Douglas AG
11,24 EUR -0,36 EUR -3,10%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Douglas mit einem Kursziel von 12,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Margendruck habe im ersten Geschäftsquartal angehalten, schrieb Yashraj Rajani am Montagmorgen nach Zahlen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 08:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Douglas Neutral

Unternehmen:
Douglas AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
12,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
11,42 €		 Abst. Kursziel*:
9,46%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
11,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,21%
Analyst Name:
Yashraj Rajani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Douglas AG

08:01 Douglas Neutral UBS AG
19.01.26 Douglas Buy Deutsche Bank AG
19.01.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
07.01.26 Douglas Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Douglas AG

dpa-afx Zahlen vorgelegt Douglas-Aktie unter Druck: Gewinnmarge im ersten Quartal gesunken Douglas-Aktie unter Druck: Gewinnmarge im ersten Quartal gesunken
dpa-afx ROUNDUP: Sparsame Kunden kosten Douglas Gewinn - Aktie verliert
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Douglas schwächeln und pendeln weiter um 12 Euro
EQS Group EQS-News: DOUGLAS Group erzielt im ersten Quartal 1,7% Umsatzwachstum in einem schwierigen Marktumfeld
EQS Group EQS-Adhoc: DOUGLAS AG: Vorläufige Ergebnisse für Q1 2025/26 - bereinigte EBITDA-Marge etwas unter Markterwartung – Gesamtjahresprognose unverändert
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Start mit Zuschlägen
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX schwächelt letztendlich
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsstart fester
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Zuschlägen
EQS Group EQS-News: DOUGLAS Group delivers 1.7% sales growth in the first quarter amid challenging market environment
EQS Group EQS-Adhoc: DOUGLAS AG: Preliminary results for Q1 2025/26 – adjusted EBITDA slightly below market expectation – full year guidance unchanged
EQS Group EQS-PVR: Douglas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Business Times Prudential taps ex-HSBC veteran Douglas Flint as chairman
Financial Times Prudential names Douglas Flint as chair
EQS Group EQS-PVR: Douglas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Douglas AG: Lobelia Lux S.à r.l., buy
EQS Group EQS-DD: Douglas AG: Lobelia Lux S.à r.l., buy
