Douglas Aktie
Marktkap. 1,23 Mrd. EURKGV 7,55 Div. Rendite 0,00%
WKN BEAU1Y
ISIN DE000BEAU1Y4
Symbol DOUDF
Douglas Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Buy" belassen. Diese entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Adam Cochrane am Mittwoch. Stark habe sich die Region Mittel- und Osteuropa entwickelt, das Wachstum dort habe die Schwäche in allen anderen Absatzregionen ausgeglichen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Douglas Buy
|Unternehmen:
Douglas AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
11,04 €
|Abst. Kursziel*:
44,93%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
11,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,67%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Douglas AG
|10:26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|10:26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|10:26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.13
|Douglas verkaufen
|Independent Research GmbH
|05.12.12
|Douglas verkaufen
|Frankfurter Tagesdienst
|04.12.12
|Douglas verkaufen
|National-Bank AG
|19.11.12
|Douglas reduce
|Commerzbank Corp. & Markets
|16.10.12
|Douglas underperform
|Cheuvreux SA
|20.01.26
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|19.12.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|15.05.25
|Douglas Neutral
|UBS AG