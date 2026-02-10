DAX 24.892 -0,4%ESt50 6.023 -0,4%MSCI World 4.572 +0,0%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.064 -3,1%Euro 1,1918 +0,2%Öl 69,82 +1,1%Gold 5.062 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX entfernt sich von 25.000 Punkten -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Moderna, Robinhood, VERBIO im Fokus
Top News
Ausblick: Cisco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Cisco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ahold Delhaize-Aktie deutlich gefragt: Trotz schwierigem US-Geschäft mehr als gedachtt verdient Ahold Delhaize-Aktie deutlich gefragt: Trotz schwierigem US-Geschäft mehr als gedachtt verdient
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Douglas Aktie

Kaufen
Verkaufen
Douglas Aktien-Sparplan
11,06 EUR -0,14 EUR -1,25 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,23 Mrd. EUR

KGV 7,55 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BEAU1Y

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BEAU1Y4

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DOUDF

Deutsche Bank AG

Douglas Buy

10:26 Uhr
Douglas Buy
Aktie in diesem Artikel
Douglas AG
11,06 EUR -0,14 EUR -1,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Buy" belassen. Diese entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Adam Cochrane am Mittwoch. Stark habe sich die Region Mittel- und Osteuropa entwickelt, das Wachstum dort habe die Schwäche in allen anderen Absatzregionen ausgeglichen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Douglas Buy

Unternehmen:
Douglas AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
11,04 €		 Abst. Kursziel*:
44,93%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
11,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,67%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Douglas AG

10:26 Douglas Buy Deutsche Bank AG
20.01.26 Douglas Buy Deutsche Bank AG
20.01.26 Douglas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.01.26 Douglas Neutral UBS AG
19.01.26 Douglas Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Douglas AG

EQS Group EQS-News: DOUGLAS Group mit solider Entwicklung in herausforderndem wirtschaftlichem Marktumfeld
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX beendet die Dienstagssitzung im Plus
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX zeigt sich fester
finanzen.net Börse Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Dienstagmittag steigen
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX startet mit Gewinnen
finanzen.net Ausblick: Douglas öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Handel in Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Ende des Montagshandels steigen
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: So steht der SDAX am Montagnachmittag
EQS Group EQS-News: DOUGLAS Group delivers solid performance amid challenging market and economic environment
Zacks Compared to Estimates, Douglas Emmett (DEI) Q4 Earnings: A Look at Key Metrics
Zacks Douglas Emmett (DEI) Meets Q4 FFO Estimates
Benzinga Douglas Emmett Earnings Report: Q4 Overview
Benzinga An Overview of Douglas Emmett&#39;s Earnings
EQS Group EQS-News: Conference call on the results for the 1st quarter 2025/2026 (ending 31 December 2025) on 11 February 2026
EQS Group EQS-AFR: Douglas AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: DOUGLAS Group delivers 1.7% sales growth in the first quarter amid challenging market environment
RSS Feed
Douglas AG zu myNews hinzufügen