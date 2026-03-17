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Bilanz im Fokus

Ausblick: LANXESS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

18.03.26 18:25 Uhr
Ausblick: LANXESS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor | finanzen.net

LANXESS wird die Bilanz für das letzte Quartal vorlegen. Das erwarten Analysten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
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LANXESS gibt am 19.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

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5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,816 EUR gegenüber -0,740 EUR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 12,55 Prozent auf 1,30 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,48 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,428 EUR je Aktie, gegenüber -2,050 EUR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 5,76 Milliarden EUR. Im Fiskaljahr zuvor waren 6,37 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
10.03.2026LANXESS UnderweightBarclays Capital
06.03.2026LANXESS HoldDeutsche Bank AG
06.03.2026LANXESS SellUBS AG
06.03.2026LANXESS UnderweightBarclays Capital
06.03.2026LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
06.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.03.2026LANXESS HoldDeutsche Bank AG
05.03.2026LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
10.02.2026LANXESS NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.01.2026LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
07.01.2026LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10.03.2026LANXESS UnderweightBarclays Capital
06.03.2026LANXESS SellUBS AG
06.03.2026LANXESS UnderweightBarclays Capital
06.03.2026LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.03.2026LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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