LANXESS Aktie
Marktkap. 1,02 Mrd. EURDiv. Rendite 0,42%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Sell" belassen. Der Umsatz habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Christian Bell am Donnerstag. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sei etwas besser als erwartet ausgefallen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LANXESS
Zusammenfassung: LANXESS Sell
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
14,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
12,05 €
|Abst. Kursziel*:
16,18%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
12,09 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,80%
|
Analyst Name:
Christian Bell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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