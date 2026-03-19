UBS AG

LANXESS Sell

13:36 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Sell" belassen. Der Umsatz habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Christian Bell am Donnerstag. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sei etwas besser als erwartet ausgefallen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LANXESS