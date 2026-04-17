LANXESS Aktie
Marktkap. 1,54 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lanxess von 11,50 auf 14 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Anil Shenoy hob am Freitagnachmittag die Schätzungen angesichts der Probleme der asiatischen Konkurrenz durch den Nahost-Krieg. Der hohe Importdruck lasse nach. Shenoy rechnet aber mit einem schwachen ersten Quartal./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 11:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LANXESS Underweight
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
14,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
18,36 €
|Abst. Kursziel*:
-23,75%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
18,43 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-24,04%
|
Analyst Name:
Anil Shenoy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LANXESS AG
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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