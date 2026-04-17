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Symbol LNXSF

Barclays Capital

LANXESS Underweight

09:36 Uhr
LANXESS Underweight
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
18,43 EUR 0,64 EUR 3,60%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lanxess von 11,50 auf 14 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Anil Shenoy hob am Freitagnachmittag die Schätzungen angesichts der Probleme der asiatischen Konkurrenz durch den Nahost-Krieg. Der hohe Importdruck lasse nach. Shenoy rechnet aber mit einem schwachen ersten Quartal./ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 11:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LANXESS Underweight

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
18,36 €		 Abst. Kursziel*:
-23,75%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
18,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-24,04%
Analyst Name:
Anil Shenoy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

09:36 LANXESS Underweight Barclays Capital
02.04.26 LANXESS Underweight Barclays Capital
02.04.26 LANXESS Hold Jefferies & Company Inc.
01.04.26 LANXESS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.03.26 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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