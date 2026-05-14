RWE Aktie
55,84 EUR -0,56 EUR -0,99 %
Marktkap. 42,37 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
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RWE Buy
11:46 Uhr
Aktie in diesem Artikel
55,84 EUR -0,56 EUR -0,99%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Dass das Bundeskabinett nun den Weg für den Bau neuer Gaskraftwerke frei gemacht habe, sei wichtig für den Energiekonzern, schrieb Wanda Serwinowska am Donnerstag./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 13:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 13:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andre Laaks, RWE
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Zusammenfassung: RWE Buy
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
55,94 €
|Abst. Kursziel*:
16,20%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
55,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,40%
|
Analyst Name:
Wanda Serwinowska
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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