Warburg Research

SFC Energy Buy

09:06 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für SFC Energy von 20 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Malte Schaumann verwies am Mittwochnachmittag auf den infolge eines Rekordauftrages aus der Ukraine angehobenen Unternehmensausblick für 2026./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 13:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SFC Energy AG