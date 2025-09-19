SFC Energy-Aktie dank Brennstoffzellen-Folgeaufträge gefragt
Die Aktien von SFC Energy haben am Mittwoch von weiteren Bestellungen beim Brennstoffzellen-Anbieter profitiert.
Werte in diesem Artikel
Der Kurs steigt im XETRA-Handel zeitweise um 1,52 Prozent auf 17,40 Euro.
Damit nähert er sich dem höchsten Stand seit 1. August, als die Papiere nach einer überraschenden Gewinnwarnung des Unternehmens in der Spitze um fast ein Drittel abgestürzt waren.
SFC erhielt von einem kanadischen Öl- und Gasproduzenten Folgeaufträge im Wert von rund 9,3 Millionen kanadischen Dollar. Die Bestellung solle noch im Geschäftsjahr 2025 umsatz- und ergebniswirksam werden, hieß es.
/edh/stk
FRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf SFC Energy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SFC Energy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere SFC Energy News
Bildquellen: SFC Energy AG
Nachrichten zu SFC Energy AG
Analysen zu SFC Energy AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.2025
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|05.08.2025
|SFC Energy Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.2025
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|01.08.2025
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|04.08.2025
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|17.06.2025
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|21.05.2025
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|21.05.2025
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|SFC Energy Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|04.05.2012
|SFC Energy hold
|Close Brothers Seydler Research AG
|28.07.2010
|SFC Energy halten
|SES Research/ Warburg Gruppe
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.06.2020
|SFC Energy Sell
|Warburg Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SFC Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen