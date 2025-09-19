DAX23.504 -0,5%ESt505.453 -0,4%Top 10 Crypto15,51 +1,7%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.412 +0,6%Euro1,1793 -0,2%Öl67,93 +0,2%Gold3.777 +0,3%
Aufträge aus Kanada

SFC Energy-Aktie dank Brennstoffzellen-Folgeaufträge gefragt

24.09.25 09:11 Uhr
SFC Energy-Aktie gefragt: Brennstoffzellen-Aufträge treiben Kurs | finanzen.net

Die Aktien von SFC Energy haben am Mittwoch von weiteren Bestellungen beim Brennstoffzellen-Anbieter profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SFC Energy AG
17,70 EUR 0,56 EUR 3,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Kurs steigt im XETRA-Handel zeitweise um 1,52 Prozent auf 17,40 Euro.

Damit nähert er sich dem höchsten Stand seit 1. August, als die Papiere nach einer überraschenden Gewinnwarnung des Unternehmens in der Spitze um fast ein Drittel abgestürzt waren.

SFC erhielt von einem kanadischen Öl- und Gasproduzenten Folgeaufträge im Wert von rund 9,3 Millionen kanadischen Dollar. Die Bestellung solle noch im Geschäftsjahr 2025 umsatz- und ergebniswirksam werden, hieß es.

/edh/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
