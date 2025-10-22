SFC Energy Aktie
Marktkap. 284,02 Mio. EURKGV 31,81 Div. Rendite 0,00%
WKN 756857
ISIN DE0007568578
Symbol SSMFF
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat SFC Energy nach Ankündigung einer 15-Prozent Beteiligung am Partner Oneberry aus Singapur auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Ein erfolgreicher Erwerb wäre ein positiver strategischer Schritt und würde einen besseren Zugang zum asiatischen Markt bedeuten, schrieb Malte Schaumann in einer Einschätzung am Donnerstag./ajx/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
