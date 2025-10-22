DAX 24.040 -0,5%ESt50 5.645 +0,1%MSCI World 4.321 -0,1%Top 10 Crypto 15,01 +0,6%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 94.258 +1,6%Euro 1,1599 -0,1%Öl 65,68 +2,1%Gold 4.119 +0,6%
SFC Energy Aktie

SFC Energy Aktien-Sparplan
16,46 EUR -0,04 EUR -0,24 %
STU
Marktkap. 284,02 Mio. EUR

KGV 31,81 Div. Rendite 0,00%
WKN 756857

ISIN DE0007568578

Symbol SSMFF

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat SFC Energy nach Ankündigung einer 15-Prozent Beteiligung am Partner Oneberry aus Singapur auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Ein erfolgreicher Erwerb wäre ein positiver strategischer Schritt und würde einen besseren Zugang zum asiatischen Markt bedeuten, schrieb Malte Schaumann in einer Einschätzung am Donnerstag./ajx/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
SFC Energy AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,78 €		 Abst. Kursziel*:
25,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
16,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,58%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SFC Energy AG

10:51 SFC Energy Buy Warburg Research
27.08.25 SFC Energy Hold Deutsche Bank AG
27.08.25 SFC Energy Buy Warburg Research
05.08.25 SFC Energy Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.25 SFC Energy Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu SFC Energy AG

finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX fällt am Mittwochmittag
EQS Group EQS-News: SFC Energy beteiligt sich mit 15 % an Oneberry Technologies – beschleunigt Asien-Expansion und treibt Integration der Brennstoffzellen-Technologie in KI-gestützte Sicherheitslösungen voran
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX am Nachmittag schwächer
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer
StockXperts SFC Energy: Kooperation stärkt US-Präsenz
EQS Group EQS-News: SFC Energy AG stärkt Präsenz in den USA durch strategische Handelspartnerschaft mit SunWize Power & Battery LLC.
EQS Group EQS-PVR: SFC Energy AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-News: SFC Energy AG expands U.S. reach through new channel partnership with SunWize Power & Battery LLC.
EQS Group EQS-News: SFC Energy AG secures follow-up orders totaling CAD 9.3 million from leading Canadian oil and gas producer
EQS Group EQS-DD: SFC Energy AG: Gerhard Schempp, buy
EQS Group EQS-News: SFC Energy presents the next generation of tactical fuel cell systems with higher power ranges for defence applications at DSEI in London
EQS Group EQS-News: SFC Energy AG: Cavendish initiates coverage with “Buy” recommendation and price target of EUR 26.00 – upside potential of 70.4%
EQS Group EQS-News: SFC Energy AG receives follow-up order of approx. USD 4 million from US customer in the civil security market and is on track for US production start in Q4
EQS Group EQS-News: SFC Energy AG publishes half-year report – robust core target markets and a solid financial basis
EQS Group EQS-News: SFC Energy secures follow-up order from Latium Technologies for EFOY Pro fuel cells in Canadian CCTV projects
