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Marktkap. 294,77 Mio. EUR

KGV 38,47 Div. Rendite 0,00%
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WKN A0B9N3

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ISIN DE000A0B9N37

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BankM AG

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08:54 Uhr
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Die JDC Group AG hat nach Darstellung von BankM mit einem starken vierten Quartal die operative Basis für weiteres Wachstum gelegt. Vor allem beim EBITDA habe das Unternehmen die eigene Jahresprognose erfüllt, bereinigt sogar übertroffen. Zudem werde JDC im Zusammenhang mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Versicherungsmarkt als sehr gut positioniert eingeschätzt.

Mit einem starken vierten Quartal habe JDC Group die eigene Jahres-Guidance im Wesentlichen erfüllt. Zwar habe der vorläufig berichtete Umsatz mit 250,0 Mio. Euro, nach einem Anstieg um 13,2 Prozent, leicht unterhalb der angehobenen Guidance von 260,0 bis 280,0 Mio. Euro gelegen, dafür habe die Gesellschaft beim EBITDA mit 20,2 Mio. Euro überzeugt, womit die Zielspanne von 20,0 bis 22,0 Mio. Euro erreicht worden sei. Bereinigt um Sondereffekte habe das EBITDA sogar 22,2 Mio. Euro betragen.

Operativ seien alle Ziele erreicht worden. Genannt worden seien unter anderem die Integration der Morgen-&-Morgen-Daten in die JDC-Plattform, auf der inzwischen ein betreutes Vermögen von mehr als 8,0 Mrd. Euro liege, die Skalierung der eigenen KI-Plattform sowie die weitere Reduktion der Kosten pro Vertrag im Zuge zusätzlicher Skaleneffekte.

BankM gehe davon aus, dass Künstliche Intelligenz auch den Versicherungsmarkt massiv verändern werde. JDC sei in diesem Rennen nicht zuletzt aufgrund strategischer Assets, die in den vergangenen Jahren vorausschauend akquiriert worden seien, sehr aussichtsreich positioniert.

Kurzfristig könnten zwar das schwache Konsumklima und der von Private-Equity-gestützten Wettbewerbern forcierte Preiskampf belasten. Dennoch werde die Aktie mit einem EV/Umsatz-Verhältnis 2026 von 1,07 vor dem Hintergrund klar zweistelliger Umsatzwachstumsraten und sichtbarer Skaleneffekte als attraktiv bewertet.

Die aktualisierte DCF- und Peer-Group-Analyse von BankM resultiere in einem fairen Wert von 30,84 Euro. Vor diesem Hintergrund sei das Rating „Kaufen“ bestätigt worden.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 18.03.2026, 8:50 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958


Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der BankM AG am 17.03.2026 um 11:00 Uhr erstmals veröffentlicht.


Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/03/JDC_20260317_BasisstudienUpdateSMCpoweredbyBankM.pdf


Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: JDC Group Kaufen

Unternehmen:
JDC Group AG		 Analyst:
BankM AG		 Kursziel:
30,84 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
21,50 €		 Abst. Kursziel*:
43,44%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
21,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,79%
Analyst Name:
Daniel GroÃŸjohann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,84 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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