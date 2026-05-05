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Symbol NONOF

Bernstein Research

Novo Nordisk Underperform

14:36 Uhr
Novo Nordisk Underperform
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
40,05 EUR 1,73 EUR 4,50%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Novo Nordisk nach Zahlen mit einem Kursziel von 175 dänischen Kronen auf "Underperform" belassen. Der Pharmakonzern habe nach einem dank des Abnehmmittels Wegovy in neuer Pillenform besser als erwartet ausgefallenen ersten Quartal den Jahresausblick marginal angehoben, schrieb Justin Smith am Mittwoch./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:51 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:51 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Underperform

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
175,00 DKK
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
40,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Justin Smith 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
266,88 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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