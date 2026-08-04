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MTU Aero Engines Aktie

Kaufen
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377,50 EUR +5,40 EUR +1,45 %
STU
finanzen.net zero
MTU Aero Engines jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 19,91 Mrd. EUR

KGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
WKN wurde kopiert
NEU
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WKN A0D9PT

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Symbol MTUAF

DZ BANK

MTU Aero Engines Kaufen

18:41 Uhr
MTU Aero Engines Kaufen
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
377,50 EUR 5,40 EUR 1,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für MTU auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 445 Euro belassen. Der Triebwerkbauer falle in einem anhaltend positivem Marktumfeld weiterhin mit einer relativ attraktiven Bewertung im Vergleich zur Konkurrenz auf, schrieb Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im zweiten Quartal seien die Ergebnisse von den geopolitischen Entwicklungen unbeeindruckt gewesen./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Kaufen

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
378,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
377,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Schmidt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
390,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

18:41 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
04.08.26 MTU Aero Engines Hold Warburg Research
30.07.26 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
30.07.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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