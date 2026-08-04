MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 19,91 Mrd. EURKGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für MTU auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 445 Euro belassen. Der Triebwerkbauer falle in einem anhaltend positivem Marktumfeld weiterhin mit einer relativ attraktiven Bewertung im Vergleich zur Konkurrenz auf, schrieb Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im zweiten Quartal seien die Ergebnisse von den geopolitischen Entwicklungen unbeeindruckt gewesen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MTU Aero Engines
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Kaufen
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
378,60 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
377,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Holger Schmidt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
390,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|18:41
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|30.07.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:41
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|30.07.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:41
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|10.07.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|24.04.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|30.07.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets