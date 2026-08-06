AMD (Advanced Micro Devices) Aktie
Marktkap. 682,2 Mrd. EURKGV 81,13 Div. Rendite 0,00%
WKN 863186
ISIN US0079031078
Symbol AMD
AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AMD nach Zahlen von 600 auf 650 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal des Halbleiterherstellers sei sehr gut ausgefallen, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausverkauf der Aktie im nachbörslichen Geschäft dürfte an den überambitionierten Erwartungen des Marktes liegen. Die fundamentale Lage verbessere sich aber zunehmend./rob/mf/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 04:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 04:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
|Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 650,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 518,58
|Abst. Kursziel*:
25,34%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 504,00
|Abst. Kursziel aktuell:
28,97%
|
Analyst Name:
Stacy A. Rasgon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 585,63
*zum Zeitpunkt der Analyse
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