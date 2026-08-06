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ISIN US0079031078

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Symbol AMD

Bernstein Research

AMD (Advanced Micro Devices) Outperform

05.08.26
AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
Aktie in diesem Artikel
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
430,30 EUR 3,45 EUR 0,81%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AMD nach Zahlen von 600 auf 650 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal des Halbleiterherstellers sei sehr gut ausgefallen, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausverkauf der Aktie im nachbörslichen Geschäft dürfte an den überambitionierten Erwartungen des Marktes liegen. Die fundamentale Lage verbessere sich aber zunehmend./rob/mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 04:24 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 04:24 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Outperform

Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 650,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 518,58		 Abst. Kursziel*:
25,34%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 504,00		 Abst. Kursziel aktuell:
28,97%
Analyst Name:
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 585,63

*zum Zeitpunkt der Analyse

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