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AMD (Advanced Micro Devices) Aktie

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Symbol AMD

RBC Capital Markets

AMD (Advanced Micro Devices) Sector Perform

15:26 Uhr
AMD (Advanced Micro Devices) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AMD anlässlich der angekündigten Milliarden-Investitionen in den KI-Entwickler Anthropic auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 540 US-Dollar belassen. Unter Berücksichtigung des Anthropic-Deals habe er seine Prognosen für den Halbleiterkonzern angehoben, schrieb Srini Pajjuri in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:18 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:18 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Sector Perform

Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 540,00
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
$ 539,69		 Abst. Kursziel*:
0,06%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
$ 529,29		 Abst. Kursziel aktuell:
2,02%
Analyst Name:
Srini Pajjuri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 550,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:46 AMD (Advanced Micro Devices) Outperform Bernstein Research
21.07.26 AMD (Advanced Micro Devices) Outperform Bernstein Research
16.07.26 AMD (Advanced Micro Devices) Buy Jefferies & Company Inc.
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