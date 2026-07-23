AMD (Advanced Micro Devices) Aktie
Marktkap. 791,14 Mrd. EURKGV 81,13 Div. Rendite 0,00%
WKN 863186
ISIN US0079031078
Symbol AMD
AMD (Advanced Micro Devices) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AMD anlässlich der angekündigten Milliarden-Investitionen in den KI-Entwickler Anthropic auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 540 US-Dollar belassen. Unter Berücksichtigung des Anthropic-Deals habe er seine Prognosen für den Halbleiterkonzern angehoben, schrieb Srini Pajjuri in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:18 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:18 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Sector Perform
|Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 540,00
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 539,69
|Abst. Kursziel*:
0,06%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 529,29
|Abst. Kursziel aktuell:
2,02%
|
Analyst Name:
Srini Pajjuri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 550,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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