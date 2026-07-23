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ISIN US0079031078

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Symbol AMD

Bernstein Research

AMD (Advanced Micro Devices) Outperform

09:46 Uhr
AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
Aktie in diesem Artikel
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
474,30 EUR 1,00 EUR 0,21%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AMD anlässlich einer Investorenkonferenz zu Künstlicher Intelligenz (KI) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 US-Dollar belassen. Die Veranstaltung des Halbleiterkonzerns sei insgesamt sehr positiv gewesen, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Mittelpunkt hätten wichtige Ankündigungen zu neuen Kundenpartnerschaften, Updates zum Produktportfolio und zum strategischen Fahrplan sowie optimistische Prognosen zum adressierbaren Gesamtmarkt gestanden./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 03:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 03:31 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Outperform

Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 600,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 539,69		 Abst. Kursziel*:
11,17%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 540,82		 Abst. Kursziel aktuell:
10,94%
Analyst Name:
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 551,43

*zum Zeitpunkt der Analyse

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