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BNP Paribas Aktie

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105,26 EUR +1,66 EUR +1,60 %
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Marktkap. 117,47 Mrd. EUR

KGV 7,85 Div. Rendite 6,39%
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WKN 887771

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ISIN FR0000131104

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Symbol BNPQF

RBC Capital Markets

BNP Paribas Outperform

20:36 Uhr
BNP Paribas Outperform
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
105,26 EUR 1,66 EUR 1,60%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas nach vorgelegten Zahlen zum zweiten Quartal von 99 auf 109 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die französische Großbank habe ihre Versprechen, die harte Kernkapitalquote (CET1) zu verbessern, erfüllt, schrieb Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da die Rechtsstreitigkeiten inzwischen beendet seien und BNP dank Kosten- und Kapitalmanagement weiterhin höhere Renditen erziele, sehe sie nun Potenzial für eine weitere Neubewertung./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 12:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 12:37 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Outperform

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
109,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
105,84 €		 Abst. Kursziel*:
2,99%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
105,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,55%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
113,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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