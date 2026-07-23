BNP Paribas Aktie
Marktkap. 117,47 Mrd. EURKGV 7,85 Div. Rendite 6,39%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas nach vorgelegten Zahlen zum zweiten Quartal von 99 auf 109 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die französische Großbank habe ihre Versprechen, die harte Kernkapitalquote (CET1) zu verbessern, erfüllt, schrieb Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da die Rechtsstreitigkeiten inzwischen beendet seien und BNP dank Kosten- und Kapitalmanagement weiterhin höhere Renditen erziele, sehe sie nun Potenzial für eine weitere Neubewertung./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 12:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 12:37 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Outperform
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
109,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
105,84 €
|Abst. Kursziel*:
2,99%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
105,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,55%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
113,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|20:36
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|18:11
|BNP Paribas Kaufen
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|13:51
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|20:36
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|18:11
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|13:51
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|20:36
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|18:11
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.21
|BNP Paribas Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.20
|BNP Paribas Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|03.11.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|16.10.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|13:51
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK