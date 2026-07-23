RELX Aktie
Marktkap. 50,16 Mrd. EURKGV 26,83 Div. Rendite 2,24%
WKN A0M95J
ISIN GB00B2B0DG97
Symbol RLXXF
RELX Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3450 Pence belassen. Die Resultate des britischen Fachverlags und Datenbankanbieters unterstrichen weiterhin die Diskrepanz zwischen allgemeinen KI-Ängsten und zunehmenden Belegen dafür, dass KI-Produkte das Wachstum beschleunigten und den adressierbaren Gesamtmarkt vergrößerten, schrieb Christophe Cherblanc in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 17:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RELX Outperform
|Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
34,50 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
28,54 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Christophe Cherblanc
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,69 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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