Bernstein Research

RELX Outperform

15:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3450 Pence belassen. Die Resultate des britischen Fachverlags und Datenbankanbieters unterstrichen weiterhin die Diskrepanz zwischen allgemeinen KI-Ängsten und zunehmenden Belegen dafür, dass KI-Produkte das Wachstum beschleunigten und den adressierbaren Gesamtmarkt vergrößerten, schrieb Christophe Cherblanc in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 17:56 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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