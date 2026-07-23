Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 45,76 Mrd. EURKGV 20,53 Div. Rendite 1,88%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe mit den Eckdaten für das zweite Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Michael Werner am Donnerstagnachmittag im Nachgang der Zahlenvorlage. Ein stärkerer Ausblick für das Non-Treasury-Ergebnis sorge für höhere Schätzungen für den Gewinn je Aktie./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 15:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Börse Neutral
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
265,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
257,60 €
|Abst. Kursziel*:
2,87%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
257,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,79%
|
Analyst Name:
Michael Werner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
284,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Börse AG
|15:41
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|11:01
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:41
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|11:01
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:01
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|30.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|15.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|24.02.20
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:41
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets