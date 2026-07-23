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Symbol DTEGF

Deutsche Bank AG

Deutsche Telekom Buy

12:21 Uhr
Deutsche Telekom Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen der US-Mobilfunktochter auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Kennziffern und der Ausblick von T-Mobile US seien insgesamt unterstützend für die Deutsche Telekom, schrieb Robert Grindle in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Buy

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,94 €		 Abst. Kursziel*:
54,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,96%
Analyst Name:
Robert Grindle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,84 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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