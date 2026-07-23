DAX 25.099 +1,4%ESt50 6.281 +1,1%MSCI World 4.798 +0,3%Top 10 Crypto 8,3720 -0,8%Nas 25.107 -0,1%Bitcoin 56.383 -1,4%Euro 1,1370 -0,1%Öl 96,39 -4,3%Gold 4.063 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Intel 855681 Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen wenig veräandert -- DAX geht über 25.000 Punkten ins Wochenende -- VW mit schwachen Zahlen -- SAP übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, RENK und Co., Intel, Allianz, HSBC, BMW im Fokus
Top News
Robo-Advisor Vergleich - Die besten Robo-Advisor im Test Robo-Advisor Vergleich - Die besten Robo-Advisor im Test
Wie viel Anleger mit einem Investment in Chainlink von vor 1 Jahr verloren hätten Wie viel Anleger mit einem Investment in Chainlink von vor 1 Jahr verloren hätten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RELX Aktie

Kaufen
Verkaufen
RELX Aktien-Sparplan
30,00 EUR +1,18 EUR +4,09 %
STU
30,00 EUR +0,84 EUR +2,88 %
HAML
finanzen.net zero
RELX jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 50,16 Mrd. EUR

KGV 26,83 Div. Rendite 2,24%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0M95J

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B2B0DG97

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RLXXF

UBS AG

RELX Buy

15:06 Uhr
RELX Buy
Aktie in diesem Artikel
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
30,00 EUR 1,18 EUR 4,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Relx nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter habe beruhigende Kennziffern ausgewiesen, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 21:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RELX Buy

Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
36,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,54 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,69 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

15:31 RELX Outperform Bernstein Research
15:21 RELX Buy Deutsche Bank AG
15:06 RELX Buy UBS AG
21.07.26 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.06.26 RELX Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

dpa-afx Starke Zahlen Fachverlag und Datenbankanbieter RELX legt wie erwartet zu - Aktie fester Fachverlag und Datenbankanbieter RELX legt wie erwartet zu - Aktie fester
finanzen.net Freitagshandel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester
finanzen.net Freundlicher Handel in London: FTSE 100 schlussendlich mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Freitagshandel in London: FTSE 100 stärker
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Anleger lassen STOXX 50 am Freitagmittag steigen
finanzen.net Börse London in Rot: FTSE 100 sackt zum Handelsstart ab
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 klettert zum Start
dpa-afx ROUNDUP: Fachverlag und Datenbankanbieter Relx legt wie erwartet zu
Zacks RELX (RELX) Loses 11.4% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
Zacks RELX (RELX) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights RELX and Yelp
Zacks Down 6.7% in 4 Weeks, Here's Why You Should You Buy the Dip in RELX (RELX)
Benzinga Peering Into RELX PLC&#39;s Recent Short Interest
Financial Times Relx thrives by swapping journals for data
PR Newswire As Flood Risk Escalates, LexisNexis Risk Solutions Delivers Additional Clarity on Climate Change Scenarios Over the Next 75 Years
Benzinga A Look Into RELX Inc&#39;s Price Over Earnings
RSS Feed
RELX PLC (ex Reed Elsevier) zu myNews hinzufügen