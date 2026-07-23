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Symbol GVDBF

Deutsche Bank AG

Givaudan Buy

13:41 Uhr
Givaudan Buy
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan auf "Buy" mit einem Kursziel von 3300 Franken belassen. Die verhaltene Kursreaktion auf die insgesamt soliden Halbjahreszahlen des Aromenherstellers überrasche angesichts der starken Kursentwicklung in letzter Zeit nicht sonderlich, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Buy

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
3.300,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
3.173,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
4,00%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
3.180,04 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
3,77%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.309,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:11 Givaudan Underperform Bernstein Research
11:36 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
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