Givaudan Aktie
Marktkap. 31,75 Mrd. EURKGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan von 3100 auf 3300 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Alex Sloane hob die organische Wachstumsprognose für den Aromenhersteller für das zweite Quartal auf 4,3 Prozent an, wie er am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht am 23. Juli schrieb. Für das zweite Halbjahr ist Sloane angesichts gesunkener Ölpreise ebenfalls recht optimistisch./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 15:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Equal Weight
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
3.300,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
3.235,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
2,01%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
3.253,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
1,44%
|
Analyst Name:
Alex Sloane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.298,75 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
|09:51
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|12.06.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|12.06.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|12.06.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|12.06.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.06.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Givaudan Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|12.06.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG