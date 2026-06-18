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Givaudan Aktie

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3.519,00 EUR +54,00 EUR +1,56 %
STU
3.253,00 CHF +60,00 CHF +1,88 %
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Marktkap. 31,75 Mrd. EUR

KGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
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ISIN CH0010645932

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Barclays Capital

Givaudan Equal Weight

09:51 Uhr
Givaudan Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.519,00 EUR 54,00 EUR 1,56%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan von 3100 auf 3300 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Alex Sloane hob die organische Wachstumsprognose für den Aromenhersteller für das zweite Quartal auf 4,3 Prozent an, wie er am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht am 23. Juli schrieb. Für das zweite Halbjahr ist Sloane angesichts gesunkener Ölpreise ebenfalls recht optimistisch./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 15:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Equal Weight

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
3.300,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
3.235,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
2,01%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
3.253,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
1,44%
Analyst Name:
Alex Sloane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.298,75 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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